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Спікер парламенту Естонії заразився COVID-19

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Естонія, П'ятниця 17 грудня 2021 09:29
Спікер парламенту Естонії заразився COVID-19 Фото: спікер парламенту Естонії заразився COVID-19 (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Голова парламенту Естонії і лідер правлячої партії Юрі Ратас заявив, що отримав позитивний тест на коронавірусну інфекцію. З минулої суботи він знаходиться на самоізоляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.

"За словами Ратаса, на цьому тижні він щодня здавав експрес-тести, які виявилися негативними. Сьогодні вранці голова Центристської партії отримав позитивний результат експрес-тесту", - пише видання.

Як стало відомо, минулої п'ятниці, 10 грудня, тест одного з членів його сім'ї виявився позитивним. Весь тиждень він робив експрес-тести, які були негативними, проте ситуація змінилася в четвер ввечері, 16 грудня.

Ратас стверджує, що у нього немає ніяких симптомів..

"На сьогоднішній день я працюю в домашньому офісі. Відчуваю себе добре, але за своїм здоров'ям уважно стежу", уточнив він.

Першу дозу вакцини Pfizer голова парламенту отримав у травні. Минулого тижня він зробив щеплення бустерною дозою.

Нагадаємо, 16 грудня кронпринцеса Данії Мері захворіла коронавірусною інфекцією. Вона знаходиться на самоізоляції в палаці Фредеріка VIII в Амалієнборзі.

Зазначимо, 9 грудня прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін відмовилися від рекомендацій уникати тісних контактів з іншими людьми після зараження COVID-19. Замість цього вона відвідала вечірку в нічному клубі.

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