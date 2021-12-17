Спікер парламенту Естонії заразився COVID-19
Голова парламенту Естонії і лідер правлячої партії Юрі Ратас заявив, що отримав позитивний тест на коронавірусну інфекцію. З минулої суботи він знаходиться на самоізоляції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.
"За словами Ратаса, на цьому тижні він щодня здавав експрес-тести, які виявилися негативними. Сьогодні вранці голова Центристської партії отримав позитивний результат експрес-тесту", - пише видання.
Як стало відомо, минулої п'ятниці, 10 грудня, тест одного з членів його сім'ї виявився позитивним. Весь тиждень він робив експрес-тести, які були негативними, проте ситуація змінилася в четвер ввечері, 16 грудня.
Ратас стверджує, що у нього немає ніяких симптомів..
"На сьогоднішній день я працюю в домашньому офісі. Відчуваю себе добре, але за своїм здоров'ям уважно стежу", уточнив він.
Першу дозу вакцини Pfizer голова парламенту отримав у травні. Минулого тижня він зробив щеплення бустерною дозою.
Нагадаємо, 16 грудня кронпринцеса Данії Мері захворіла коронавірусною інфекцією. Вона знаходиться на самоізоляції в палаці Фредеріка VIII в Амалієнборзі.
Зазначимо, 9 грудня прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін відмовилися від рекомендацій уникати тісних контактів з іншими людьми після зараження COVID-19. Замість цього вона відвідала вечірку в нічному клубі.