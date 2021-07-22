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До списку побічних ефектів вакцини Jansen внесли рідкісний синдром

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США , Четвер 22 липня 2021 20:39
До списку побічних ефектів вакцини Jansen внесли рідкісний синдром Фото: До списку побічних ефектів вакцини Jansen внесли рідкісний синдром (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Синдром Гієна-Барре офіційно потрапив до списку рідкісних побічних ефектів вакцини проти COVID-19 Johnson & Johnson. Відповідне рішення було прийнято після дослідження зареєстрованих випадків виявлення захворювання Комітетом з безпеки EMA, PRAC.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на European medicines agency.

Синдром Гієна-Барре буде внесений до списку побічних ефектів препарату Janssen задля попередження й підвищення обізнаності медичних працівників та людей, які обирають цю вакцину.

СГБ - є гострим аутоімунним запальним захворюванням, що характеризується ураженням нервових клітин організму імунною системою. Це, зі свого боку, може призвести до болю, оніміння чи м’язової слабкості, а в деяких випадках - до летального наслідку.

Варто відзначити, що відповідне рішення було прийнято Комітетом з оцінки ризиків у фармаконагляді (PRAC) після ретельного вивчення 108 випадків розвитку СГБ внаслідок вакцинування препаратом Johnson & Johnson. Наразі відомо, що один із випадків зрештою виявився летальним.

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