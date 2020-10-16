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Спорткомплекс "Олімпієць" в Одесі непридатний для лікування хворих на COVID-19, - "За майбутнє"

Новость на русском → Одеса, П'ятниця 16 жовтня 2020 13:38
Спорткомплекс "Олімпієць" в Одесі непридатний для лікування хворих на COVID-19, - "За майбутнє" Фото: Ірина Суслова (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Рішення Міністерства охорони здоров’я про розміщення хворих на COVID-19 в одеському спорткомплексі "Олімпієць" приведе до збільшення смертності серед пацієнтів через його повну непристосованість і загальну розруху, що там панує.

Про це заявила лідер жіночого руху партії "За майбутнє" Ірина Суслова.

"Спорткомплекс "Олімпієць" в Одесі, де влада збирається розмішувати хворих на COVID-19, абсолютно до цього не пристосований. Сьогодні там триває капітальний ремонт, який ще далекий від завершення. Перетворення спорткомплексу на шпиталь - це вирок сотням інфікованих на коронавірус, які туди можуть потрапити. По-перше, в "Олімпійці" через недостатню потужність електроенергії не працює система вентиляції, що критично важливо для лікування", - заявила Суслова.

Також, за її словами, взимку там суцільні протяги і температура всередині приміщення не піднімається вище 10 градусів. Включити кондиціонери на обігрів теж немає можливості.

"По-третє, на стінах грибок, стара штукатурка просто сиплеться на голову, відсутня вода, недотримані елементарні норми протипожежної безпеки. Перебування в таких умовах лише допоможе коронавірусу подолати імунну систему людини. Чи нестиме керівництво МОЗ та персонально Максим Степанов відповідальність за смерті хворих через недолуге рішення розмістити їх серед цієї розрухи? А також за те, що за півроку він так і не зумів розгорнути мережу тимчасових шпиталів з належними умовами, хоча знав про неминучість другої хвилі коронавірусу?" - наголосила Суслова.

Спорткомплекс &quot;Олімпієць&quot; в Одесі непридатний для лікування хворих на COVID-19, - &quot;За майбутнє&quot;

Партія вимагає відставки міністра Максима Степанова, який, на їх думку, не зумів належним чином розгорнути тимчасові шпиталі, де були б належні умови для лікування.

Крім того, партія наполягає на розміщення хворих на COVID-19 в належних безпечних умовах, а спорткомплекс "Олімпієць" слід якомога швидше реконструювати та повернути йому статус олімпійської бази.

"Спортивний комплекс "Олімпієць" слід привести в належний стан, завершивши його капітальний ремонт. Тоді це буде спортивна база високого рівня. До 2012 року вона готувала спортсменів до Олімпійських ігор та мала відповідний статус. Після його втрати комплекс остаточно занепав. Тому партія "За майбутнє" виступає за відновлення статусу бази олімпійців, що дасть комплексу гідне фінансування. Одесити будуть пишатися спорткомплексом "Олімпієць", але для цього треба, щоб у місті була професійна дієздатна влада, яка дбає про спортивну інфраструктуру. І після 25 жовтня вона тут обов’язково з’явиться", - резюмує Суслова.

Нагадаємо, раніше в партії "За майбутнє" повідомили про критичну ситуацію в районній лікарні Олександрівки через COVID-19.

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