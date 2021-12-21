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Спровокував ізоляцію в Австралії: чоловіка, який ховався від карантину, засудили до в'язниці

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Австралія, Вівторок 21 грудня 2021 11:36
Спровокував ізоляцію в Австралії: чоловіка, який ховався від карантину, засудили до в'язниці Фото: в Австралії чоловіка засудили за порушення карантину (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

В Австралії чоловік із Нового Південного Уельсу, який втік від карантину, став причиною 3-денної ізоляції на півдні Тасманії. За порушення приписів громадської охорони здоров'я його було засуджено до п'яти місяців в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Більшість острівної держави, включаючи столицю, було заблоковано 15 жовтня після того, як 31-річний Тімоті Ендрю Ганн отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Однак він вирішив не залишатися на карантині в готелі, куди його відправили на два тижні.

Відомо, що чоловік прилетів рейсом з Мельбурна. А співробітникам служби екстреної допомоги він збрехав, що пробув у Квінсленді 14 днів, до моменту теперішнього часу прибуття. Хоча насправді він був у Новому Південному Уельсі. На той час Тасманія заборонила виїзд із Нового Південного Уельсу через коронавірус.

21 грудня суд засудив Ганна до п'яти місяців ув'язнення. Однак у два з них умовно.

Нагадаємо, на північному заході Італії в містечку Б'єлле чоловік намагався отримати щеплення від коронавірусу в силіконову руку. Він вважав, що таким чином має отримати сертифікат про вакцинацію.

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