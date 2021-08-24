Серед спортсменів Паралімпіади-2020 виявили перший випадок COVID

Перший випадок зараження на коронавірус зафіксували на території паралімпійського селища серед спортсменів у день початку Ігор. Ще дев’ять випадків зареєстровано серед працівників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Попри те, що коронавірус вже реєстрували серед інших спортсменів-паралімпійців, втім випадок на території селища є першим.

Згідно з пресслужбою Паралімпіади-2020, інфікований спортсмен перебуватиме на ізоляції протягом наступних двох тижнів.

За словами прессекретаря оргкомітету Маса Такая, відповідно до протоколу, найближчим часом у селищі встановлюватимуть осіб, які контактували з інфікованим спортсменом.