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Термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів скорочують з 6 грудня: як вони працюватимуть

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Україна, Вівторок 30 листопада 2021 10:22
Термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів скорочують з 6 грудня: як вони працюватимуть Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні з 6 грудня зміниться термін дії "жовтого" сертифіката вакцинації. Замість 120 днів, він буде дійсним всього 30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка під час брифінгу.

"Термін дії “жовтого” сертифіката з 6 грудня стає 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів. "Жовтий" сертифікат - це документ, який засвідчує проведення одного щеплення, а "зелений" сертифікат видається людині, яка пройшла повний курс, тобто зробила два щеплення проти COVID-19", - розповів Ляшко.

Міністр зазначив, що мінімально можливі інтервали для введення других доз вакцин становлять для:

  • Pfizer - 21 день,
  • Moderna - 28 днів,
  • CoronaVac - 14 днів,
  • AstraZeneca - 28 днів.

Зазначимо, що Ляшко також назвав дату, коли набудуть чинності оновлені правила карантину в Україні, а саме - для "жовтої" зони.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 24 листопада ухвалив рішення в чотири рази скоротити термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів.

Додамо, нещодавно глава МОЗ заявив, що близько 600 тисяч українців не прийшли по другу дозу COVID-щеплення, хоча час уже настав.

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