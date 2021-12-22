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У США в 2021 році зафіксували найбільшу кількість смертей за всю історію країни

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США, Середа 22 грудня 2021 11:35
У США в 2021 році зафіксували найбільшу кількість смертей за всю історію країни Фото: у США в 2021 році зафіксували найбільшу кількість смертей (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

У 2021 році в Сполучених Штатах померло більше людей, ніж у 2020, який вважався найбільш смертоносним за всю історію країни. Однією з головних причин є COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Представники охорони здоров'я США заявляють, що 2021 рік буде ще більш смертоносним, ніж минулого року.

"Поки рано говорити напевно, оскільки ще немає узагальнених даних про смерті за листопад і грудень. Але, виходячи з вже наявної інформації, схоже, що 2021 рік буде рекордним за кількістю смертей. Цей показник перевищить торішній мінімум як мінімум на 15 тисяч", - розповів Роберт Андерсон, який курирує статистичними даними по смертях центру з контролю і профілактики захворювань.

Видання зазначає, що в 2021 році померло щонайменше на 15 000 більше людей, ніж минулого року. Цього року ця цифра може скласти близько 3,4 мільйона.

Андерсон назвав головною причиною такого високого рівня смертності - COVID-19, що зайняв третє місце за кількістю заподіяних смертей, після серцевих захворювань і раку. У 2020 році від COVID-19 померли 351 000 чоловік. Цього року ця цифра вже становить 356 000, а до кінця 2021 року може скласти 370 000.

ЗМІ зазначає, що експерти CDC назвали вакцинацію єдиною можливістю зупинити смертність від вірусу. За підрахунками центру, повністю вакцинувалися вже 204 мільйони американців або близько 65% населення.

Нагадаємо, Державна служба статистики оприлюднила дані про демографічну ситуацію в Україні за січень-жовтень 2021 року. В жовтні загальна смертність порівняно минулим роком зросла на 25,8%.

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