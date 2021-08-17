У США робитимуть третю дозу щеплення від коронавірусу через вісім місяців після вакцинації, - NYT
Фото: в США прийняли рішенння щодо третьої дози COVID-щеплення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Адміністрація президента США Джо Байдена прийняла рішення, що більшість американців повинні отримати третє щеплення від вакцини проти COVID-19. Його мають зробити через вісім місяців після завершення первинної вакцинації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
За даними джерел видання, влада США планує оголосити про своє рішення щодо третьої дози вакцини від коронавірусу вже цього тижня.
При цьому бустерні дози препаратів Pfizer та Moderna почнуть пропонувати вже з вересня.
В пріорітеті отримати третю дозу щеплення будуть жителі будинків для людей похилого віку і медичні працівники.
Раніше повідомлялося, що у Німеччині почали щеплювати третьою дозою COVID-вакцини.