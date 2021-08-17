У США робитимуть третю дозу щеплення від коронавірусу через вісім місяців після вакцинації, - NYT

Адміністрація президента США Джо Байдена прийняла рішення, що більшість американців повинні отримати третє щеплення від вакцини проти COVID-19. Його мають зробити через вісім місяців після завершення первинної вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За даними джерел видання, влада США планує оголосити про своє рішення щодо третьої дози вакцини від коронавірусу вже цього тижня.

При цьому бустерні дози препаратів Pfizer та Moderna почнуть пропонувати вже з вересня.

В пріорітеті отримати третю дозу щеплення будуть жителі будинків для людей похилого віку і медичні працівники.