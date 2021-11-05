У США компанії зобов'язали вакцинуватися і здавати тести: названа остаточна дата

У США співробітників великих компаній, в яких працює 100 і більше осіб, зобов'язали вакцинуватися від коронавірусу або щотижня здавати тести. Президент США Джо Байден, який і є ініціатором нововведення, назвав остаточну дату, коли потрібно виконати вимоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Мандат про обов'язкову вакцинацію для працівників бізнесу Байден представив ще у вересні. Однак зараз він зобов'язав всіх співробітників пройти повну вакцинацію до 4 січня.

Нові вимоги про вакцинацію торкнуться приблизно 84 мільйонам працівників середнього і великого бізнесу. Правила управління з охорони праці та техніки безпеки змусять компанії вимагати, щоб невакциновані працівники здавали тести на COVID-19 не рідше одного разу на тиждень і носили маску на робочому місці.

Більш жорсткі правила будуть застосовуватися ще до 17 мільйонів людей, які працюють в будинках престарілих, лікарнях та інших установах, які отримують гроші від програм Medicare і Medicaid. У цих працівників не буде можливості пройти тестування - їм потрібна тільки повна вакцинація.

Однак працівники зможуть попросити звільнення від вакцинації з медичних або релігійних причин. Вимоги не поширюються на людей, які працюють вдома або на відкритому повітрі.

Байден сформулював проблему просто: американцям потрібно вибрати або вакцинацію, або продовження пандемії.