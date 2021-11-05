В США компании обязали вакцинироваться и сдавать тесты: названа окончательная дата

В США сотрудников крупных компаний, в которых работает 100 и более человек, обязали вакцинироваться от коронавируса или еженедельно сдавать тесты. Президент США Джо Байден, который и есть инициатором нововведения, назвал окончательную дату, когда нужно выполнить требования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Мандат об обязательной вакцинации для работников бизнеса Байден представил еще в сентябре. Однако сейчас он обязал всех сотрудников пройти полную вакцинацию до 4 января.

Новые требования о вакцинации коснутся примерно 84 миллионам работников среднего и крупного бизнеса. Правила Управления по охране труда и технике безопасности заставят компании требовать, чтобы невакцинированные работники сдавали тесты на COVID-19 не реже одного раза в неделю и носили маску на рабочем месте.

Более жесткие правила будут применяться еще к 17 миллионам человек, работающих в домах престарелых, больницах и других учреждениях, получающих деньги от программ Medicare и Medicaid. У этих работников не будет возможности пройти тестирование - им нужна только полная вакцинация.

Однако работники смогут попросить освобождение от вакцинации по медицинским или религиозным причинам. Требования не распространяются на людей, которые работают дома или на открытом воздухе.

Байден сформулировал проблему просто: американцам нужно выбрать либо вакцинацию, либо продолжение пандемии.