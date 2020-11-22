США можуть почати вакцинацію від COVID-19 вже у грудні

Голова групи швидкого реагування з питань вакцин та ліків від COVID-19 у Білому домі Монсеф Слауї прогнозує, що вакцинація американців може початися 11 грудня. Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) може погодити застосування вакцини вже 10 грудня.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За словами представника Білого дому, у п'ятницю компанія Pfizer подала заявку до FDA на отримання дозволу на екстренне використання їхньої вакцини від коронавірусу. Цю заявку має розглянути відповідний комітет 10 грудня.

Як пояснив Слауї, у разі затвердження розповсюдження вакцини може початися вже наступного дня.

"Наш план полягає в тому, щоб мати змогу доставити вакцини до місць імунізації протягом 24 годин з моменту затвердження, тому я очікую, можливо, на другий день після затвердження - 11 або 12 грудня", - зазначив він.

Однак спочатку вакцину планують давати групам найвищого пріоритету: медикам, пенсіонерам, людям із супутніми захворюваннями. Діти, на думку Слауї, отримають вакцину у середині 2021 року, але найнижчий вік для вакцинації поки не затверджений.

"Я не знаю, чи FDA затвердить вакцину для використання до цього віку (12-14 років - ред.). Можливо, вони зупиняться на віці від 18 років", - додав Слауї.

Нагадаємо, компанії Biontech і Pfizer подали заявку до FDA на погодження використання їхньої вакцини від коронавірусу 20 листопада.