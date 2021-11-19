США схвалили бустерну дозу вакцини Moderna для людей старше 18 років

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалили бустерну дозу вакцини Moderna для вакцинації від коронавірусу людей старше 18 років. Цю дозу можна вводити не раніше ніж через шість місяців після другої дози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Moderna .

Повідомляється, що бустерну вакцину Moderna можна використовувати американцям старше 18 років, які пройшли первинну вакцинацію будь-якою іншою схваленою вакциною проти COVID-19.

"Цей дозвіл на використання в екстрених випадках прийшов в той критичний момент, коли ми вступаємо в зимові місяці і стикаємося з ростом числа випадків COVID-19 і госпіталізацій по всій країні", - заявив головний виконавчий директор Moderna Стефан Бансел.

Бустерну дозу Moderna потрібно вводити як мінімум через шість місяців після первинної вакцинації від COVID-19.