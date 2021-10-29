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В США офіційно дозволили вакцинувати дітей віком від 5 до 11 років препаратом Pfizer

Автор: Сергій Пишкін

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) дозволило розпочати вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років в США. Щепитимуть препаратом Pfizer.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Зазначається, що відповідне рішення дозволить близько 28 млн дітей США отримати щеплення проти коронавірусу.

"Вакцинація дітей молодшого віку від COVID-19 наблизить нас до повернення почуття нормального життя", – заявила виконувач обов'язків комісара FDA доктор Джанет Вудкок.

Згідно з заявою компанії Pfizer, щеплення меншою дозою (третина від стандартної дози для дорослих) є на 90% ефективним у запобіганні безсимптомній інфекції. Водночас якщо порівнювати побічні ефекти, вакцинація препаратом була ще більш безпечнішою для дітей, ніж для осіб віком від 16 до 25 років.

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