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У США обмежать використання однієї з вакцин проти COVID-19

Фото: у США обмежать використання однієї з вакцин проти COVID-19 (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Регулятор у США прийняв рішення обмежити використання вакцини проти коронавірусу, розробленої Johnson & Johnson через побічний ефект. При використанні препарату існує підвищений ризик розвитку синдрому згортання крові.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

Рішення було прийнято після того, як було проведено розслідування зареєстрованих випадків тромбозів після застосування вакцини від Johnson & Johnson.

Згідно з новими приписами, американцям старше 18 років слід застосовувати її у тих випадках, коли вони не мають доступу до інших аналогічних дозволених у США вакцин або не можуть їх використовувати за медичними показаннями.

Вакцина від цієї компанії застосовується з лютого 2021 року, крім того в Сполучених Штатах застосовуються вакцини від Moderna і Pfizer.

Від інших вакцин, препарат Johnson & Johnson відрізняється тим, що вимагає застосування тільки однієї дози.

Центр США з контролю і профілактики захворювань зазначає, що вакцину від Johnson & Johnson отримали близько 18,7 млн американців.

Раніше повідомлялося, що люди, які отримали бустерне щеплення вакциною компанії Johnson & Johnson, отримують хороший захист від нового штаму коронавірусу "Омікрон".

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Вакцина