ru ua
Пн, 08 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

США відкривають кордони для мандрівників з понад 30 країн

Новость на русском →
США, Понеділок 08 листопада 2021 07:00
США відкривають кордони для мандрівників з понад 30 країн Фото: США відкривають кордони (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США з 8 листопада відкривають кордони для вакцинованих мандрівників з понад 30 країн, включаючи Великобританію і держави Євросоюзу. Заборона на в'їзд в країну була введена на початку 2020 року і тривала цілих 20 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Згідно з новими правилами, іноземні мандрівники повинні будуть пред'явити доказ про повну вакцинацію перед польотом, визнані ВООЗ. Також потрібно отримати негативний результат тесту на коронавірус протягом трьох днів після поїздки та передати свою контактну інформацію.

Прибулим не доведеться проходити карантин в ізоляції, що широко практикують у багатьох країнах.

Сухопутні кордони США з сусідами Канадою і Мексикою також будуть відкриті. Через це збільшився потік мігрантів до США.

Видання зазначає, що тисячі мігрантів прибули в райони вздовж кордону Мексики з США, сподіваючись скористатися недавно пом'якшеними правилами.

Американська авіакомпанія United Airlines заявляє, що очікує збільшення числа прибувають пасажирів на 50%, а виконавчий директор Delta Ед Бастіан попередив мандрівників, що слід очікувати черг.

"Спочатку це буде трохи недбало. Запевняю вас, на жаль, будуть черги", - сказав Бастіан.

Нагадаємо, що Великобританія також відкрила кордони для мандрівників з ЄС і США. У них вимагають підтвердження повної вакцинації від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Коронавірус Туризм
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус