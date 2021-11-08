США відкривають кордони для мандрівників з понад 30 країн

США з 8 листопада відкривають кордони для вакцинованих мандрівників з понад 30 країн, включаючи Великобританію і держави Євросоюзу. Заборона на в'їзд в країну була введена на початку 2020 року і тривала цілих 20 місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
Згідно з новими правилами, іноземні мандрівники повинні будуть пред'явити доказ про повну вакцинацію перед польотом, визнані ВООЗ. Також потрібно отримати негативний результат тесту на коронавірус протягом трьох днів після поїздки та передати свою контактну інформацію.
Прибулим не доведеться проходити карантин в ізоляції, що широко практикують у багатьох країнах.
Американська авіакомпанія
Нагадаємо, що Великобританія також відкрила кордони для мандрівників з ЄС і США. У них вимагають підтвердження повної вакцинації від коронавірусу.