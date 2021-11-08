США відкривають кордони для мандрівників з понад 30 країн

Згідно з новими правилами, іноземні мандрівники повинні будуть пред'явити доказ про повну вакцинацію перед польотом, визнані ВООЗ. Також потрібно отримати негативний результат тесту на коронавірус протягом трьох днів після поїздки та передати свою контактну інформацію.

Прибулим не доведеться проходити карантин в ізоляції, що широко практикують у багатьох країнах.

Американська авіакомпанія