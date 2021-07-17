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США відправили в Україну 2 мільйони доз вакцини Moderna

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США, Субота 17 липня 2021 06:00
США відправили в Україну 2 мільйони доз вакцини Moderna Фото: США відправили в Україну 2 мільйони доз вакцини Moderna (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США відправили в Україну 2 мільйони доз вакцини від коронавірусу Moderna. Це підтвердив представник Білого дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У п'ятницю, 16 липня, США відправили 2 мільйони доз вакцини Moderna від коронавірусу в Україну через міжнародну програму обміну вакцинами COVAX. Ця поставка вакцин від коронавірусу є частиною обіцянки президента Джо Байдена поділитися дозами вакцини США з іншими країнами світу через COVAX або безпосередньо.

Також чиновник повідомив, що ще 3,5 мільйона доз вакцини Moderna США на вихідних відправить в Бангладеш і вони там з'являться вже в понеділок.

"Наукові групи та юридичні та регулюючі органи обох країн працювали разом, щоб забезпечити швидку доставку безпечних та ефективних партій вакцини", - сказав чиновник Білого дому.

Нагадаємо, що вакцина Moderna з США з'явиться в Україні на цих вихідних. Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Раніше повідомлялося, що в Індонезії медиків, які вже отримали китайську вакцину від коронавірусу, будуть додатково вакцинувати Moderna. У країні зафіксували тривожні випадки після китайської вакцини.

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