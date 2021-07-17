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США отправили в Украину 2 миллиона доз вакцины Moderna

Новина українською →
США, Суббота 17 июля 2021 06:00
США отправили в Украину 2 миллиона доз вакцины Moderna Фото: США отправили в Украину 2 миллиона доз вакцины Moderna (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США отправили в Украину 2 миллиона доз вакцины от коронавируса Moderna. Это подтвердил представитель Белого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В пятницу, 16 июля, США отправили 2 миллиона доз вакцины Moderna от коронавируса в Украину через международную программу обмена вакцинами COVAX. Эта поставка вакцин от коронавируса является частью обещания президента Джо Байдена поделиться дозами вакцины США с другими странами мира через COVAX или напрямую.

Также чиновник сообщил, что еще 3,5 миллиона доз вакцины Moderna США на выходных отправит в Бангладеш и они там появятся уже в понедельник.

"Научные группы и юридические и регулирующие органы обеих стран работали вместе, чтобы обеспечить быструю доставку безопасных и эффективных партий вакцины", - сказал чиновник Белого дома.

Напомним, что вакцина Moderna из США появится в Украине на этих выходных. Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Ранее сообщалось, что в Индонезии медиков, которые уже получили китайскую вакцину от коронавируса, будут дополнительно вакцинировать Moderna. В стране зафиксировали тревожные случаи после китайской вакцины.

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