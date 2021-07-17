США отправили в Украину 2 миллиона доз вакцины Moderna
США отправили в Украину 2 миллиона доз вакцины от коронавируса Moderna. Это подтвердил представитель Белого дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В пятницу, 16 июля, США отправили 2 миллиона доз вакцины Moderna от коронавируса в Украину через международную программу обмена вакцинами COVAX. Эта поставка вакцин от коронавируса является частью обещания президента Джо Байдена поделиться дозами вакцины США с другими странами мира через COVAX или напрямую.
Также чиновник сообщил, что еще 3,5 миллиона доз вакцины Moderna США на выходных отправит в Бангладеш и они там появятся уже в понедельник.
"Научные группы и юридические и регулирующие органы обеих стран работали вместе, чтобы обеспечить быструю доставку безопасных и эффективных партий вакцины", - сказал чиновник Белого дома.
Напомним, что вакцина Moderna из США появится в Украине на этих выходных. Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Ранее сообщалось, что в Индонезии медиков, которые уже получили китайскую вакцину от коронавируса, будут дополнительно вакцинировать Moderna. В стране зафиксировали тревожные случаи после китайской вакцины.