США про поставку вакцини Moderna: підтверджує нашу дружбу з Україною
Україна сьогодні вперше отримала партію вакцини від коронавірусу компанії Moderna, яку передали Сполучені Штати Америки. В Державному департаменті США зробили заяву з цього приводу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держдепу в Twitter.
Як наголосили в американському відомстві, ця партія вакцини підтверджує дружбу з Україною.
"Сполучені Штати прагнуть подолати глобальну пандемію COVID-19, щоб створити безпечніший світ. Наше пожертвування Україні 2 мільйонів доз вакцини Moderna підтверджує нашу відданість цій місії та нашу дружбу з Україною", - сказали в Держдепі.
Нагадаємо, партія вакцини надійшла в Україну сьогодні через глобальний механізм COVAX. В МОЗ розповіли, чи зможуть щеплені препаратом Moderna отримати сертифікат про вакцинацію.