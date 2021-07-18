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США про поставку вакцини Moderna: підтверджує нашу дружбу з Україною

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Україна, Неділя 18 липня 2021 20:35
США про поставку вакцини Moderna: підтверджує нашу дружбу з Україною Фото: в Україну прибула партія вакцини Moderna (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Україна сьогодні вперше отримала партію вакцини від коронавірусу компанії Moderna, яку передали Сполучені Штати Америки. В Державному департаменті США зробили заяву з цього приводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держдепу в Twitter.

Як наголосили в американському відомстві, ця партія вакцини підтверджує дружбу з Україною.

"Сполучені Штати прагнуть подолати глобальну пандемію COVID-19, щоб створити безпечніший світ. Наше пожертвування Україні 2 мільйонів доз вакцини Moderna підтверджує нашу відданість цій місії та нашу дружбу з Україною", - сказали в Держдепі.

Нагадаємо, партія вакцини надійшла в Україну сьогодні через глобальний механізм COVAX. В МОЗ розповіли, чи зможуть щеплені препаратом Moderna отримати сертифікат про вакцинацію.

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