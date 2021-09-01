США нададуть Україні інноваційні ліки проти COVID-19
Україна в рамках співпраці з урядом США отримає інноваційні ліки проти COVID-19. Найближчим часом вони надійдуть у вигляді гуманітарної допомоги, еквівалент якої становить 20 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, ці ліки зареєстровані FDA і рекомендовані для пацієнтів з легким і середнім ступенем тяжкості COVID-19, особливо при наявності ризику переходу у важку форму.
Зокрема, українська сторона отримає 20 тисяч флаконів Бамланівімабу (Bamlanivimab) і 40 тисяч флаконів Етесевімабу (Etesevimab). Препарати вже транспортуються в аеропорт для відправки до України.
"Діють вони безпосередньо на вірус - препарати зв'язуються зі спайковими білками вірусу, запобігаючи проникненню в клітину і подальшому розмноженню, прискорюють одужання хворих з коронавірусною хворобою і запобігають виникненню ускладнень і потраплянню до лікарні", - пояснив Ляшко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримає ліки, які мають пряму дію на COVID-19.