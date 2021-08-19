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Україна отримає ліки, які мають пряму дію на COVID-19: кому їх призначатимуть

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Україна, Четвер 19 серпня 2021 15:31
Україна отримає ліки, які мають пряму дію на COVID-19: кому їх призначатимуть Фото: Україна отримає ліки, які мають пряму дію на COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україну доставлять нові препарати прямої дії на коронавірус. Вони призначатимуться для хворих, які знаходяться на лікуванні вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

"Є домовленості про постачання інноваційного противірусного препарату прямої дії, про це буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

За інформацією МОЗ, цей препарат призначають пацієнтам, які знаходяться на амбулаторному лікуванні, аби уникнути ускладнень та госпіталізацій.

Відомо, що наразі ліки знаходяться на третій (останній) стадії клінічних досліджень.

Однак МОЗ вже домовився про квоту на постачання препарату для лікування 300 тисяч пацієнтів.

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