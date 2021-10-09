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У США приймуть мандрівників з COVID-щепленнями, визнаними ВООЗ

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США, Субота 09 жовтня 2021 02:48
У США приймуть мандрівників з COVID-щепленнями, визнаними ВООЗ Фото: у США приймуть мандрівників, вакцинованих вакцинами, визнаними ВООЗ (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У США з листопада почнуть приймати іноземців, які пройшли повну вакцинацію від коронавірусу. При цьому вакцини, якими щеплені мандрівники, повинні бути схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представник CDC повідомила виданню, що шість вакцин, схвалених FDA або внесених до списку ВООЗ для екстреного використання, будуть відповідати критеріям для поїздки в США.

На визнанні в США щеплень від коронавірусу, схвалених ВООЗ, наполягали багато країн, оскільки вакцини, схвалені Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США, широко не використовуються у всіх країнах.

Нові правила стосуються повністю вакцинованих авіапасажирів з 26 так званих країн Шенгенської угоди в Європі, а також з Великобританії, Ірландії, Китаю, Індії, Південної Африки, Ірану та Бразилії.

При цьому наголошується, що CDC повинен доопрацювати й опублікувати нові правила відстеження контрактів для іноземних відвідувачів, які він відправив у Білий дім на розгляд. Також CDC опише правила для дітей, які ще не мають права на щеплення для відвідувачів з країн, де вакцини не є широко доступними.

Нагадаємо, що Великобританія визнає COVID-серифікати, які видані в Україні. Нові правила в'їзду почнуть діяти в цьому місяці.

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