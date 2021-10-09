У США приймуть мандрівників з COVID-щепленнями, визнаними ВООЗ

У США з листопада почнуть приймати іноземців, які пройшли повну вакцинацію від коронавірусу. При цьому вакцини, якими щеплені мандрівники, повинні бути схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представник CDC повідомила виданню, що шість вакцин, схвалених FDA або внесених до списку ВООЗ для екстреного використання, будуть відповідати критеріям для поїздки в США.

На визнанні в США щеплень від коронавірусу, схвалених ВООЗ, наполягали багато країн, оскільки вакцини, схвалені Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США, широко не використовуються у всіх країнах.

Нові правила стосуються повністю вакцинованих авіапасажирів з 26 так званих країн Шенгенської угоди в Європі, а також з Великобританії, Ірландії, Китаю, Індії, Південної Африки, Ірану та Бразилії.