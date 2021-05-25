США закликали до продовження розслідування про походження коронавірусу

"Друга фаза дослідження походження COVID повинна бути розпочата з технічним завданням, яке має бути прозорим, науково обґрунтованим і давати міжнародним експертам незалежність для повної оцінки джерела вірусу і перших днів спалаху", - заявив він.

Джерела видання в уряді США повідомили, що американські спецслужби вивчають повідомлення про те, що дослідники китайської вірусологічної лабораторії серйозно захворіли в 2019 році за місяць до появи перших випадків захворювання COVID-19. При цьому вони відзначили, що поки немає доказів того, що хвороба виникла в лабораторії.

Походження вірусу викликає палкі суперечки. В опублікованому в березні доповіді, написаному спільно з китайськими вченими, група під керівництвом ВООЗ, яка провела чотири тижні в Ухані і його околицях в січні і лютому, заявила, що вірус, ймовірно, передався від кажанів до людини через іншу тварину, і що "впровадження вірусу через лабораторний інцидент вважається вкрай малоймовірним шляхом".

