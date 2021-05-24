Вчені з Уханя заразилися до початку пандемії COVID, - WSJ

Троє вчених з Уханя, які працювали з коронавірусами , одночасно потрапили до лікарні ще в листопаді 2019 року. Вони були госпіталізовані у важкому стані за місяць до початку пандемії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на звіт американської розвідки.

Захворювання вірусологів нагадувало як COVID-19, так і ГРВІ. У газеті вважають, що ця інформація є черговим доказом гіпотези про те, що коронавірус витік з уханської лабораторії.

З такими висновками згоден і колишній керівник групи Держдепартаменту США за походженням COVID-19 Девід Ашер.

"Я дуже сумніваюся, що три людини в особливо захищених умовах лабораторії третього рівня, яка працює з коронавірусами, в один тиждень хворіють на ГРВІ, потрапляють в лікарню, і це ніяк не пов'язано з коронавірусом", - заявив він.

Нагадаємо, в кінці березня був оприлюднений звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я за підсумками місії фахівців в Ухань з метою з'ясувати Походження коронавірусу COVID-19.

У документі найвірогіднішою версією виникнення коронавірусу називалася теорія про те, що він виник в популяції кажанів, мутував і перескочив на людину через іншу тварину.

При цьому версію про те, що пандемія почалася з витоку COVID-19 з лабораторії Уханьского Інституту вірусології, експерти ВООЗ назвали малоймовірною.