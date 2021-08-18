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У США продовжать масочний режим у транспорті до січня наступного року

Автор: Анна Полисученко

У США продовжать масочний режим у транспорті до січня наступного року. У тому числі, обмеження залишаться і на вокзалах, а також в аеропортах.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Заборона діятиме як мінімум до 18 січня 2022 року, у зв'язку з пандемією COVID-19.

Найбільші американські авіакомпанії у вівторок були проінформовані про подібні плани.

Чинний наказ адміністрації транспортної безпеки, що стосується щодо масочного режиму, діє до 13 вересня.

Нинішні вимоги Центрів контролю і профілактики захворювань США носити маски поширюються на всі види пасажирського і громадського транспорту, в тому числі на таксі, а також на транспортні вузли: аеропорти, вокзали, морські порти, автобусні та поромні термінали, станції метро.

В кінці липня Центри контролю і профілактики захворювань видали розпорядження про обов'язкове носіння захисних масок на більшій території США, в тому числі для осіб, вакцинованих від COVID-19.

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