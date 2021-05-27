США розглядають можливість співпраці щодо виробництва вакцин в Україні, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зустрівся сьогодні, 27 травня, з тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін та представниками міжнародних організацій. Говорили, зокрема, про виробництво вакцин в Україні .

Про це міністр розповів на сторінці у Facebook .

"Також поділилися баченням розвитку біокластерів, зокрема можливості трансферу технологій імунобіологічних препаратів, не обмежуючись лише вакцинами від COVID-19", - додав міністр.

Учасники зустрічі обговорили спільну співпрацю в боротьбі з пандемією COVID-19 та питання вакцинації українського населення від коронавірусу.

"Посольство США повідомило про можливість співпраці щодо постачання та власного виробництва вакцин ", - наголосив він.

Одною з тем зустрічі, за словами Ляшка, був трансфер технологій для виробництва вакцин на українських підприємствах.

Нагадаємо, до цього глава МОЗ заявляв, що в Україні щонайменше три підприємства можуть виробляти вакцини. Однак для запуску виробництва потрібен трансфер технологій.

Водночас в Міносвіти наголошували, що українські науковці в змозі зробити вакцину від коронавірусу.