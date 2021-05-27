США рассматривают возможность сотрудничества по производству вакцин в Украине, - Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко встретился сегодня, 27 мая, с временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин и представителями международных организаций. Говорили, в частности, о производстве вакцин в Украине.
Об этом министр рассказал на странице в Facebook.
Одной из тем встречи, по словам Ляшко, был трансфер технологий для производства вакцин на украинских предприятиях.
"Посольство США сообщило о возможности сотрудничества по поставкам и собственному производству вакцин", - подчеркнул он.
Участники встречи обсудили совместное сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19 и вопросы вакцинации населения от коронавируса.
"Также поделились видением развития биокластеров, в частности возможности трансфера технологий иммунобиологических препаратов, не ограничиваясь только вакцинами от COVID-19", - добавил министр.
Напомним, до этого глава Минздрава заявлял, что в Украине минимум три предприятия могут производить вакцины. Однако для запуска производства нужен трансфер технологий.
В то же время в Минобразования отмечали, что украинские ученые в состоянии сделать вакцину от коронавируса.