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США розглядають можливість співпраці щодо виробництва вакцин в Україні, - Ляшко

Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зустрівся сьогодні, 27 травня, з тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін та представниками міжнародних організацій. Говорили, зокрема, про виробництво вакцин в Україні.

Про це міністр розповів на сторінці у Facebook.

Одною з тем зустрічі, за словами Ляшка, був трансфер технологій для виробництва вакцин на українських підприємствах.

"Посольство США повідомило про можливість співпраці щодо постачання та власного виробництва вакцин", - наголосив він.

Учасники зустрічі обговорили спільну співпрацю в боротьбі з пандемією COVID-19 та питання вакцинації українського населення від коронавірусу.

"Також поділилися баченням розвитку біокластерів, зокрема можливості трансферу технологій імунобіологічних препаратів, не обмежуючись лише вакцинами від COVID-19", - додав міністр.

Нагадаємо, до цього глава МОЗ заявляв, що в Україні щонайменше три підприємства можуть виробляти вакцини. Однак для запуску виробництва потрібен трансфер технологій.

Водночас в Міносвіти наголошували, що українські науковці в змозі зробити вакцину від коронавірусу.

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