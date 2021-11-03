В США наступного тижня почнуть вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років

"Ми забезпечили достатню кількість вакцин для кожної дитини в Америці - і розпочали поширення дитячих доз препарату у тисячі населених пунктів по всій країні", - пише Байден.

За словами президента, щепити від коронавірусу дітей розпочнуть вже з наступного тижня.

"Вакцина безпечна та ефективна і є найкращим способом захистити дітей від COVID-19, включаючи варіант Delta", - додає президент.