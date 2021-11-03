RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В США наступного тижня почнуть вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років

Автор: Сергій Пишкін

США отримали дозвіл на вакцинацію від коронавірусу дітей віком від 5 до 11 років. Розпочнуть вже з наступного тижня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента США Джо Байдена.

"Ми забезпечили достатню кількість вакцин для кожної дитини в Америці - і розпочали поширення дитячих доз препарату у тисячі населених пунктів по всій країні", - пише Байден.

За словами президента, щепити від коронавірусу дітей розпочнуть вже з наступного тижня.

"Вакцина безпечна та ефективна і є найкращим способом захистити дітей від COVID-19, включаючи варіант Delta", - додає президент.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКоронавірус