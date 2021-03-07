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США збільшують темпи вакцинації від COVID-19

Автор: РБК-Україна

США збільшує темпи вакцинації населення від коронавірусу. Зараз там вакцинують від 2 мільйонів людей за день.

Про це повідомляє The New York Times.

Зараз американці отримують в середньому близько 2,16 мільйона доз на день. А минулого місяця вакцину отримували близько 1 мільйона 300 тисяч осіб. Таким чином, вакцинувати від коронавірусу стали більше.

Першу дозу вакцини від коронавірусу в США вже отримали 57,4 мільйона жителів країни. А близько 29,8 мільйонів осіб уже отримали дві дози вакцини.

Прищеплюють жителів США в основному вакцинами Pfizer-BioNTech і Moderna. Як відомо, обидві ці вакцини вимагають, щоб пацієнти отримували дві дози з інтервалом в декілька тижнів.

Також наголошується, що президент США Джозеф Байден пообіцяв ввести 100 мільйонів вакцин до свого 100-го дня перебування на посаді президента. Відразу після вступу на посаду він поставив завдання - вакцинувати кожен день по 1,5 мільйона осіб. Тоді багато хто заявив, що таке завдання занадто амбітне.

Зараз передбачається, що половина всього населення США буде частково вакциновано вже в кінці травня цього року. А всіх дорослих країни зможуть захистити від COVID-19 до середини вересня. Проте це буде можливим за умови, якщо США збереже нинішні темпи вакцинації та не буде ніяких проблем з постачанням вакцини.

Зараз вакцинацію від коронавірусу найбільш активно проводять в штатах Каліфорнія, Техас і Нью-Йорк.

Нагадаємо, перші штати США скасували маски та карантинні обмеження. Крім того, в цих штатах відкриваються всі підприємства.

Раніше ми повідомляли, що президент США Джо Байден назвав термін, коли в країні зможуть прищепити все населення.

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