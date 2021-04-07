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В США вакцины Moderna и Pfizer испытают на реакцию у людей с аллергией

Автор: РБК-Україна

Вакцини від коронавирусу американських компаній Moderna і Pfizer-BioNTech в США досліджують на реакції у людей з алергією. У випробуваннях візьмуть участь 3,4 тисячі осіб у віці від 18 до 69 років.

Про це повідомив Національний інститут здоров'я США (NIH).

У прес-релізі NIH відзначається, що дослідження вакцин Moderna і Pfizer викликано занепокоєнням громадськості повідомленнями про рідкісних, але важких алергічних реакціях на ці препарати. Як зазначив глава структуру NIH інституту інфекційних захворювань Ентоні Фаучи, зібрана в ході випробувань інформація допоможе медикам роз'яснювати людям з високою схильністю до алергії або мастоцити ризики і користь від цих вакцин.

Вчений підкреслив, при цьому, що "для більшості людей користь від щеплення від COVID-19 перевищує можливі ризики".

У NIH пояснили, що в ході досліджень фахівці визначать, чи є алергіки більш схильними до ризику серйозних реакцій на вакцину ніж люди, які не мають таких проблем. "На додаток до цього фахівці вивчатимуть біологічний механізм, а також генетичний ланцюжок або інші фактори, які можуть допомогти визначити пацієнтів, які схильні до найбільшого ризику алергічної реакції", - уточнили в інституті.

Дослідження буде проводитися на базі трьох з половиною десятків дослідницьких центрів в США. У ньому візьмуть участь 3,4 тисячі осіб у віці від 18 до 69 років. Очікується, що результати випробувань будуть відомі до кінця літа поточного року.

У NIH підкреслили, що до теперішнього часу випадки алергічні реакції на вакцину Moderna і Pfizer були рідкісними і спостерігалися у людей з історією таких захворювань.

Нагадаємо, Україна домовилася про постачання 10 мільйонів доз вакцини Pfizer. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, перші поставки препарату очікуються протягом травня-червня.

На сьогоднішній день українська сторона законтрактувала 24 мільйони доз вакцин різних виробників, і, на думку прем'єра Дениса Шмигаль, цього вистачить для вакцинації всіх бажаючих.

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Новини України ВакцинаСполучені Штати Америки
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