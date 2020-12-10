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В США зафіксували рекордну кількість смертей від коронавіруса за добу

Автор: Инна Собора

У США зафіксували рекордні 3112 смертей від коронавіруса за добу. Раніше в країні в середньому фіксували близько 2300 смертельних випадків на добу.

Про це пише Reuters.

Прогнозують, що в найближчі місяці число жертв буде рости. На сьогоднішній день від цього захворювання загинуло понад 289 тисяч жителів країни. Вперше вірус забрав життя понад 3 тисяч осіб за добу 3 грудня.

Крім того, число пацієнтів з COVID, госпіталізованих по всій країні, до кінця середовища зросла до нового історичного максимуму - 105 805 осіб, що на 18% більше, ніж за попередні два тижні.

Всього в США в середньому було зареєстровано 2259 випадків смерті та 205 661 новий випадок інфікування кожен день за останній тиждень.

Раніше головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що після різдвяних свят необхідно очікувати посилення поширення коронавіруса.

Нагадаємо, Трамп заявив, що вже на цьому тижні почнеться вакцинація від COVID-19 США

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