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США закривають кордон з Канадою і Мексикою

Автор: Инна Собора

США закриють сухопутні кордони з Канадою і Мексикою. Обмеження будуть діяти як мінімум до 21 березня.

Про це пише Reuters.

Продовження обмежень на 30 днів є першим оголошенням при президентові Джо Байдену.

Наголошується, що Канада не виявила особливого інтересу до зняття обмежень і нещодавно ввела нові вимоги до тестування на COVID-19 для деяких канадців, які повертаються сухопутними переходами.

26 січня уряд США почав вимагати від майже всіх міжнародних авіапасажирів отримання негативних результатів тесту на COVID-19 протягом трьох днів після поїздки, але не має аналогічних вимог для перетину сухопутного кордону.

В указі, виданому минулого місяця, Байден наказав офіційним особам США "негайно почати дипломатичні переговори з урядами Канади та Мексики щодо протоколів громадського охорони здоров'я для наземних портів в'їзду".

Раніше в Білому домі заявили, що в даний час приїзд "нових мігрантів" на територію Сполучених Штатів є "несвоєчасним". Це пов'язано з пандемією коронавіруса у світі.

РБК-Україна писало, що в Європі зросли антисемітські настрої під час пандемії коронавіруса.

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