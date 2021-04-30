RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

США вводять заборону на поїздки з Індії

Автор: РБК-Україна

Адміністрація Президента Сполучених Штатів Джо Байдена заборонить більшість поїздок з Індії через сплеск випадків захворювання коронавірусом. Заборона набуде чинності у вівторок, 4 травня.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, передає The Hill.

"За рекомендацією центрів з контролю та профілактики захворювань адміністрація обмежить поїздки з Індії негайно. Ця політика буде проводитися в світлі надзвичайно високого рівня захворюваності COVID - 19 і численних варіантів, що циркулюють в Індії. Обмеження набуде чинності 4 травня", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше в Індії зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу. За попередню добу в країні підтвердили майже 380 тисяч нових випадків інфікування. Причиною такого масштабного спалаху є новий штам коронавірусу, який вже назвали "індійським". Цей штам має відразу дві мутації.

Раніше повідомлялося, що новий спалах COVID в Індії настільки серйозний, що в лікарнях майже не залишилося вільних місць, а людям доводиться купувати кисень і ліки на " чорному ринку".

Крім того, Індія отримає кисень для COVID-хворих від 40 країн світу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиІндіяКоронавірус