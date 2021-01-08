У США заявили про можливу появу "американського" штаму коронавірусу

Робоча група Білого дому вважає, що в Сполучених Штатах Америки міг з'явитися та поширитися власний мутований штам коронавірусу. Мутація коронавірусу могла спричинити сплеск захворюваності в осінньо-зимовий період.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Так, можливість появи "американського" варіанту коронавірусу згадується у звітах робочої групи від 3 січня, які телеканал отримав у своє розпорядження.

"Цей осінньо-зимовий сплеск майже вдвічі перевищив рівень захворюваність у весняно-літній період. Це прискорення може свідчити про новий штам коронавірусу в США в додаток до "британського" штаму, який вже поширився у нашому суспільстві та може бути на 50% заразнішим", - йдеться у звіті робочої групи.

Нагадаємо, "британський" штам коронавірусу вже підтвердили в десятках країн світу. Вчені вважають, що цей мутований варіант коронавірусу є більш заразним, тому швидше поширюється серед населення.

Крім того, як вважають у Всесвітній організації охорони здоров'я, "британський" штам коронавірусу може стати основним на території Європи. Цю мутацію вже підтвердили у понад 20 європейських країнах.