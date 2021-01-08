ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В США заявили о возможном появлении "американского" штамма коронавируса

Новина українською → Вашингтон, Пятница 08 января 2021 23:06
В США заявили о возможном появлении "американского" штамма коронавируса Фото: человек в медицинской маске (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Рабочая группа Белого дома считает, что в Соединенных Штатах Америки мог появиться и распространиться собственный мутировавший штамм коронавируса. Мутация коронавируса могла вызвать всплеск заболеваемости в осенне-зимний период.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Так, возможность появления "американского" варианта коронавируса упоминается в отчетах рабочей группы от 3 января, которые телеканал получил в свое распоряжение.

"Этот осенне-зимний всплеск почти вдвое превысил уровень заболеваемости в весенне-летний период. Это ускорение может свидетельствовать о новом штамме коронавируса в США в дополнение к "британскому" штамму, который уже распространился в нашем обществе и может быть на 50% заразней", - говорится в отчете рабочей группы.

Напомним, "британский" штамм коронавируса уже подтвердили в десятках стран мира. Ученые считают, что этот мутировавший вариант коронавируса является более заразным, поэтому быстрее распространяется среди населения.

Кроме того, как считают во Всемирной организации здравоохранения, "британский" штамм коронавируса может стать основным на территории Европы. Эту мутацию уже подтвердили в более 20 европейских странах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Соединенные Штаты Америки Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19