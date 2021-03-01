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Стала відома дата перших поставок вакцини Johnson&Johnson в США

Новость на русском → Понеділок 01 березня 2021 02:59
Стала відома дата перших поставок вакцини Johnson&Johnson в США Фото: вакцина (Guillermo Legaria/Getty Images)
Автор: Инна Собора

Перші поставки в США нещодавно схваленої вакцини від коронавіруса Johnson & Johnson очікуються у вівторок. Уряд розраховує, що це дозволить підвищити рівень вакцинації.

Про це пише Reuters.

Посадові особи США визнали, що рівень вакцинації серед меншин був "не таким, яким ми в кінцевому підсумку хотіли б їх бачити", але заявили, що федеральні чиновники уважно стежать за розподілом вакцини, щоб гарантувати його справедливість.

Вони закликали всіх громадян Сполучених Штатах пройти вакцинацію, як тільки прийде їх черга.

Раніше експерти Управління з контролю якості продуктів і лікарських препаратів (FDA) США рекомендували схвалити застосування вакцини від коронавіруса компанії Johnson & Johnson.

Нагадаємо, 5 лютого компанія Johnson & Johnson подала заявку на дозвіл на екстрене використання своєї вакцини проти коронавіруса в США. Поставки готові були почати відразу ж після того, як отримають дозвіл.

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