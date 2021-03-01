Стала відома дата перших поставок вакцини Johnson&Johnson в США

Перші поставки в США нещодавно схваленої вакцини від коронавіруса Johnson & Johnson очікуються у вівторок. Уряд розраховує, що це дозволить підвищити рівень вакцинації.

Посадові особи США визнали, що рівень вакцинації серед меншин був "не таким, яким ми в кінцевому підсумку хотіли б їх бачити", але заявили, що федеральні чиновники уважно стежать за розподілом вакцини, щоб гарантувати його справедливість.

Вони закликали всіх громадян Сполучених Штатах пройти вакцинацію, як тільки прийде їх черга.