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Стало відомо, як вакцинуватимуть від COVID людей з черги в "Дія"

Новость на русском → Києва, Вівторок 11 травня 2021 14:43
Стало відомо, як вакцинуватимуть від COVID людей з черги в "Дія" Фото: міністр охорони здоров'я Максим Степанов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов пропонує, щоб люди, які записалися на щеплення через додаток "Дія", проходили вакцинацію від COVID в окремі дні. Пропозицію вже підтримав президент Володимир Зеленський.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками селекторної наради з членами уряду.

Повідомляється, що на нараді обговорили вакцинацію тих, хто записався на щеплення через додаток "Дія". Зокрема, Зеленський підтримав пропозицію Степанова щодо впровадження окремих днів, а саме - вихідних, для вакцинації цих осіб. Їх на сьогодні 532 000.

Крім того, розглядалося питання про введення електронних лікарняних з 1 червня 2021 року в пілотному форматі в 200 лікарнях. У повному обсязі вони запрацюють з 1 вересня.

Також повідомляється, що ведеться робота з імплементації "ковідних паспортів". Україна чекає на європейські зразки, щоб узгодити з ними власні документи.

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Нагадаємо, попередній запис на вакцинацію від COVID через додаток "Дія" відкрили в березні. Це не черга в класичному розумінні, але за допомогою такого запису держава збирає інформацію про кількість охочих, які будуть вакциновані якомога швидше.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що влада до кінця цього року планує вакцинувати від коронавірусу більшість дорослого населення.

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