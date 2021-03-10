Стало відомо, коли китайська вакцина Sinovac прибуде в Україну

Вакцина CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Boitech Ltd прибуде в Україну до кінця березня 2021 року. Перша партія налічує 700 тисяч доз.

За його словами, учора, 9 березня, Міністерство охорони здоров'я зареєструвало цю COVID-вакцину для екстреного використання.

"Згідно з інформацією від "Лекхіма" (компанії-посередника - ред.), перші 700 тисяч доз очікуються до кінця березня. Але це попередня інформація", – сказав міністр.

Як писало РБК-Україна, перша партія вакцини CoronaVac, згідно з контрактом, мала прибути в Україну не пізніше 7 березня. Однак постачальник не виконав умов договору, тому йому загрожує штраф. Попередньо, за кожен день протермінування Україна штрафуватиме постачальника на 0,1% від вартості контракту.