Стало відомо, чи можна подорожувати з курсом CoronaVac та бустером Pfizer

Українцям з курсом CoronaVac та бустером Pfizer можна подорожувати до країн, які не визнають вакцинацію Coronavac. У міжнародному сертифікаті відображатиметься остання отримана вакцина.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на HELSI.ME .

Як пояснили, якшр громадянин отримав перші два щеплення вакциною Coronavac, а бустерну дозу - Comirnaty від Pfizer-BioNTech, то в сертифікаті буде відображена назва Comirnaty.

"Такий сертифікат дає право в’їзду до тих країн, де приймають сертифікати про щеплення Comirnaty від Pfizer", - йдеться у повідомленні.

Та дія сертифікату після бустерного щеплення - 270 днів (9 місяців). Дані про усі отримані щеплення завжди доступні у додатку Helsi.