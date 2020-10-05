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Поліція склала більше 30 тисяч протоколів через порушення карантину

Новость на русском → Україна, Понеділок 05 жовтня 2020 09:22
Поліція склала більше 30 тисяч протоколів через порушення карантину Фото: Ігор Клименко (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Игорь Литвиненко

За час карантину поліція склала понад 30 тисяч адміністративних протоколів на громадян за порушення карантинних заходів. При цьому судді часто підходять до розгляду протоколів превентивно і не поспішають відразу штрафувати порушників.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Національної поліції Ігор Клименко.

"Ми складаємо протоколи на власників закладів харчування, ресторанів, нічних клубів. Громадян ми намагаємося лише попереджати. І як правило, громадяни розуміють нас. Скільки поліція виписала протоколів? Більше 30 тисяч", - сказав Клименко.

Він зазначив, що поки ще не всі протоколи розглянуто, проте судді часто підходять до питання превентивно.

"Судді часто розглядали ці протоколи з таким підходом "ну, навіщо ж відразу штрафувати наших громадян". Тобто суди теж намагалися діяти превентивно, не штрафувати одразу", - сказав Клименко.

Голова Нацполіції додав, що зараз рівень заповнення протоколів та документування фактів порушення карантину на порядок вище, ніж це було на початку.

Раніше РБК-Україна писало, що поліція відкрила справу через проведення концерту в Харкові, який пройшов у суботу. На нього прийшли 2 тисячі чоловік.

Також повідомлялося, що станом на 4 жовтня в Україні послабити карантин можуть тільки в Кіровоградській області. Інші регіони не готові до ослаблення.

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