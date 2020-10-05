Поліція склала більше 30 тисяч протоколів через порушення карантину

За час карантину поліція склала понад 30 тисяч адміністративних протоколів на громадян за порушення карантинних заходів. При цьому судді часто підходять до розгляду протоколів превентивно і не поспішають відразу штрафувати порушників.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Національної поліції Ігор Клименко.

"Ми складаємо протоколи на власників закладів харчування, ресторанів, нічних клубів. Громадян ми намагаємося лише попереджати. І як правило, громадяни розуміють нас. Скільки поліція виписала протоколів? Більше 30 тисяч", - сказав Клименко.

Він зазначив, що поки ще не всі протоколи розглянуто, проте судді часто підходять до питання превентивно.

"Судді часто розглядали ці протоколи з таким підходом "ну, навіщо ж відразу штрафувати наших громадян". Тобто суди теж намагалися діяти превентивно, не штрафувати одразу", - сказав Клименко.

Голова Нацполіції додав, що зараз рівень заповнення протоколів та документування фактів порушення карантину на порядок вище, ніж це було на початку.

Раніше РБК-Україна писало, що поліція відкрила справу через проведення концерту в Харкові, який пройшов у суботу. На нього прийшли 2 тисячі чоловік.

Також повідомлялося, що станом на 4 жовтня в Україні послабити карантин можуть тільки в Кіровоградській області. Інші регіони не готові до ослаблення.