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У країнах Європи повністю щеплені від COVID всього 17% населення

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Стокгольм, Четвер 10 червня 2021 14:22
У країнах Європи повністю щеплені від COVID всього 17% населення Фото: у країнах Європи повністю щеплені від COVID всього 17% населення (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на сьогодні лише 17% населення країн Європи повністю імунізовані від COVID-19. Разом з тим, 30% жителів отримали першу дозу вакцини від коронавірусу.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге під час брифінгу в Копенгагені.

Він зазначив, що впродовж 2021 року в Європейському регіоні було застосовано 400 млн доз вакцин.

"Однак число вакцинованих недостатньо для того, щоб захистити Європу від сплеску (захворюваності - ред.). Дистанція для досягнення принаймні 80% вакцинованих серед дорослого населення все ще значна", - підкреслив Ханс Клюге.

Однак він наголосив, що протягом двох місяців поспіль спостерігається зниження смертності та кількості госпіталізацій серед заражених на COVID-19.

Ханс Клюге додав, що вперше з минулої осені кількість нових летальних випадків становила менше ніж 10 тисяч.

Нагадаємо, що депутати Європарламенту вимагають скасування патентного захисту вакцин проти COVID-19. На їх думку це допоможе прискорити імунізацію у світі.

Додамо, що у ЄС закликали країни вводити національні сертифікати вакцинації, не чекаючи затвердження загальноєвропейського документа. Це допоможе підготуватися до спрощення процедури вільного переміщення в Європі.

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