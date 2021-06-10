У країнах Європи повністю щеплені від COVID всього 17% населення

Станом на сьогодні лише 17% населення країн Європи повністю імунізовані від COVID-19. Разом з тим, 30% жителів отримали першу дозу вакцини від коронавірусу.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге під час брифінгу в Копенгагені.

Він зазначив, що впродовж 2021 року в Європейському регіоні було застосовано 400 млн доз вакцин.

"Однак число вакцинованих недостатньо для того, щоб захистити Європу від сплеску (захворюваності - ред.). Дистанція для досягнення принаймні 80% вакцинованих серед дорослого населення все ще значна", - підкреслив Ханс Клюге.

Однак він наголосив, що протягом двох місяців поспіль спостерігається зниження смертності та кількості госпіталізацій серед заражених на COVID-19.

Ханс Клюге додав, що вперше з минулої осені кількість нових летальних випадків становила менше ніж 10 тисяч.