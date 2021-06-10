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Європарламент вимагає скасувати патенти на COVID-вакцини

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Брюссель, Четвер 10 червня 2021 11:19
Європарламент вимагає скасувати патенти на COVID-вакцини Фото: Європарламент вимагає скасувати патенти на COVID-вакцини (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Депутати Європарламенту вимагають скасування патентного захисту вакцин проти COVID-19. На їх думку це допоможе прискорити імунізацію у світі.

Про це повідомляє прес-служба Європарламенту.

"Парламент пропонує почати переговори про тимчасову відмову від патентів, щоб поліпшити глобальний доступ до медичних препаратів, пов'язаних з COVID-19, і розв'язати проблеми глобального виробництва вакцин", - йдеться у повідомленні.

Депутати Європарламенту заявили, що добровільне ліцензування (коли розробник вакцини вирішує, кому і на яких умовах може бути виданий патент, щоб дозволити виробництво) є найбільш важливим способом масштабування і прискорення глобального розповсюдження вакцин.

Щоб усунути вузькі об'єми виробництва, ЄС закликали "швидко усунути експортні бар'єри та змінити власний механізм видачі дозволів на експорт".

Окрім того, США і Великобританія повинні "негайно скасувати заборону на експорт вакцин і сировини".

У Європарламенті підкреслили, що для імунізації 70% населення світу необхідно 11 млрд доз.

Нагадаємо, що країни Групи двадцяти (G20) та інші держави узгодили основні принципи боротьби з пандемією COVID-19. Зокрема, вони затвердили передачу патентів на ліки на добровільній основі.

Додамо, що головний виконавчий директор американської компанії Pfizer Альберт Бурла виступив проти пропозиції про відмову від інтелектуальної власності на препарати від COVID-19.

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