На станцію "Академік Вернадський" їдуть COVID-вакцини для полярників, - МОЗ

Для забезпечення дотримання всіх норм холодового ланцюга, на судні вакцини помістили у морозильну камеру, яка працює в режимі -70 градусів за Цельсієм.

"Нам важливо, щоб кожна людина могла отримати надійний захист від ризиків COVID-19, тим більше там, де можливості доступу до медицини досить обмежені. Якщо вже навіть в Антарктиді є можливість зробити першу, другу чи бустерну дозу, чого зволікати тим, у кого є безліч варіантів для вакцинації? Захистіть себе та рідних - вакцинуйтеся!", - повідомив Ляшко.