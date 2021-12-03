Статистика погіршується. В Україні майже 14 тисяч нових випадків COVID та більше 500 смертей
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 13 777 людей, а померли - 509. Одужали майже 23 тисячі людей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення МОЗ.
За добу госпіталізували 2 992 особи; летальних випадків - 509; одужали - 22 893 особи.
За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 477 649 осіб; одужали - 3 018 620 осіб; летальних випадків - 87 566.
Зазначимо, сайт МОЗ зараз не працює. Додаткову інформацію про статистику за добу ми оновимо після відновлення роботи сайту.