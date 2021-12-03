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Статистика погіршується. В Україні майже 14 тисяч нових випадків COVID та більше 500 смертей

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Київ, П'ятниця 03 грудня 2021 08:17
Статистика погіршується. В Україні майже 14 тисяч нових випадків COVID та більше 500 смертей Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 13 777 людей, а померли - 509. Одужали майже 23 тисячі людей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення МОЗ.

Статистика погіршується. В Україні майже 14 тисяч нових випадків COVID та більше 500 смертей

За добу госпіталізували 2 992 особи; летальних випадків - 509; одужали - 22 893 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 477 649 осіб; одужали - 3 018 620 осіб; летальних випадків - 87 566.

Зазначимо, сайт МОЗ зараз не працює. Додаткову інформацію про статистику за добу ми оновимо після відновлення роботи сайту.

Статистика погіршується. В Україні майже 14 тисяч нових випадків COVID та більше 500 смертей

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