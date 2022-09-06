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Статистика повертається. В Україні за тиждень захворіли на COVID-19 понад 16 тисяч осіб

Фото: в Україні за тиждень захворіли на COVID-19 понад 16 тисяч осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні почала зростати захворюваність на коронавірус. У зв'язку з цим Міністерство охорони здоров'я України буде публікувати статистику по захворюваності щотижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МОЗ України в Telegram.

Так, в період з 29 серпня по 4 вересня в Україні зафіксовано 16 155 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей - 2024, медпрацівників - 377).

Крім того, за минулий тиждень вакцинувалися 50 055 осіб. З усіх проведених щеплень 30,8% становлять перші дози, 8,2% - другі дози, 57,6% - перші бустерні дози, 3,4% - другі бустерні дози.

Також за минулий тиждень:

  • госпіталізовано - 3 868 осіб,
  • летальних випадків - 44,
  • вилікувалося - 7 964 людини.

Всього за весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 5 072 533 людини,
  • поправилося - 4 935 472 людини,
  • летальних випадків - 108 885,
  • проведено тестування (методом ПЛР і експрес) - 31 663 994.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 16 038 746 осіб, з них дві дози отримали 15 295 160 осіб, першу бустерну дозу - 2 009 824 особи, другу бустерну дозу - 16 795 осіб.

Нагадаємо, в Україні вже почалася осіння хвиля зростання захворюваності COVID-19, зокрема, за тиждень захворіло понад 10 000 українців.

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