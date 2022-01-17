Стефанчук одужав від COVID-19

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у понеділок, 17 січня, заявив, що одужав від коронавірусної інфекції. Він отримав негативний тест.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука.

"Ура! Негативний тест. Щиро вдячний усім, хто підтримував мене в цей період, особливо Олександру Корнієнку, який на цей період взяв на себе відповідальність за управління Радою. Всім бажаю міцного здоров'я і потужного імунітету", - написав він.

Крім того, спікер парламенту закликав українців вакцинуватися і дотримуватися карантинних норм.