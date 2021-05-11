ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Степанов назвав симптоми індійського штаму COVID: він більш агресивний

Новость на русском → Києва, Вівторок 11 травня 2021 09:42
Степанов назвав симптоми індійського штаму COVID: він більш агресивний Фото: міністр охорони здоров'я Максим Степанов(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав симптоми нового штаму коронавірусу, який зафіксований в Індії. Цей різновид covid більш агресивна, ніж штами з ПАР і Великобританії.

Про це Степанов заявив під час брифінгу у вівторок, 11 травня.

"Світом поширюється новий штам коронавірусу. Він агресивніше, ніж південно-африканський і британський штами. Він виражений надважкої клінічною картиною, з ураженням не тільки органів дихання, але і шлунково-кишкового тракту і нирок. У пацієнтів спостерігається важка інтоксикація організму. За повідомленням індійських ЗМІ, також фіксуються випадки критичних уражень слизової носа і горла", - заявив Степанов.

За його словами, цей штам вірусу вже "підбирається до України" і зафіксований в Польщі, Румунії та ряді інших країн Європи.

Нагадаємо, в Індії стався масштабний спалах коронавірусу. Майже щодня в країні фіксують понад 400 тисяч нових заражень, а днями підтвердили новий антирекорд щодо летальних випадків-за добу померли понад 4 тисячі осіб.

На початку травня Україна закрила в'їзду в країну з Індії для запобігання поширенню індійського штаму COVID.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Максим Степанов Коронавірус COVID-19 симптомы
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19