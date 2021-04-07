ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Степанов назвав терміни перших поставок від Pfizer за прямим контрактом

Новость на русском → Київ, Середа 07 квітня 2021 18:19
Степанов назвав терміни перших поставок від Pfizer за прямим контрактом Фото: Максим Степанов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Перші поставки вакцини Pfizer до України очікуються протягом травня-червня. Мова йде про поставки за прямим контрактом на 10 млн доз вакцини від коронавірусу.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Перші партії ми думаємо, що отримаємо протягом декількох місяців. Тобто, ми розраховуємо, що в травні за цим контрактом вже повинні отримати перші дози. Тобто, травень-червень, скажімо так", - заявив Степанов.

Він також додав, що контракт передбачає поставку всіх 10 млн доз протягом 2021 року.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Україна домовилася про 10 млн доз вакцини Pfizer.

"Сьогодні дуже важливий день для України і для українців - ми сьогодні нарешті підписали важливий контракт з компанією Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини Pfizer", - зазначив президент України Володимир Зеленський.

На сьогодні українська сторона законтрактувала 24 млн доз вакцин різних виробників, і, на думку прем'єра Дениса Шмигаля, цього вистачить для вакцинації всіх охочих.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Вакцина Максим Степанов Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19