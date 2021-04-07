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Степанов про новий побічний ефект AstraZeneca: чекаємо на офіційний документ

Новость на русском → Україна, Середа 07 квітня 2021 18:39
Степанов про новий побічний ефект AstraZeneca: чекаємо на офіційний документ Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відреагував на повідомлення про те, що вакцина AstraZeneca в рідкісних випадках може викликати тромбоз. За його словами, МОЗ реагуватиме тільки на офіційний документ, а не на коментарі.

Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

Напередодні європейське медичне агентство EMA рекомендувало додати утворення тромбів до списку можливих рідкісних побічних ефектів вакцини AstraZeneca.

"Ми постійно комунікуємо з EMA. Як тільки буде офіційний висновок, документ від комітету, а не коментарі, тоді будемо дивитися. Перш за все, на сам текст висновку, і потім вже будемо ухвалювати відповідне рішення, виходячи з цього висновку", - сказав Степанов.

Міністр нагадав, що місяць тому вже на підставі коментарів була паніка в Україні щодо безпечності застосування вакцини, але потім зв'язок AstraZeneca з тромбозом офіційно заперечили.

"Давайте подивимося на документ, давайте не фантазувати, давайте просто подивимося на документ", - відповів Степанов на питання про можливу призупинку застосування вакцини Covishield в Україні.

В Україні вакцинація населення проводиться вакциною Covishield, яка є препаратом компанії AstraZeneca, виготовленим на потужностях індійського заводу Serum Institute. Тобто це та ж сама вакцина, про яку зробили заяву в EMA.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявляють, що поки немає конкретних доказів, що вакцина AstraZeneca може викликати тромбоз після щеплення.

Додамо, що тільки у Британії виявили 30 випадків тромбозу у людей, яких вакцинували препаратом AstraZeneca. Випадки тромбозу фіксували і в інших країнах Європи, деякі з них призупиняли вакцинацію цим препаратом.

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